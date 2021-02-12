نجوى فؤاد لـ صدى البلد: أنا بخير وأشارك في عمل درامي جديد





وأكدت في تصريح لـ صدي البد : الدكتور ألزمني بعدم مغادرة السرير واجراء علاج طبيعي.









و كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا كما أشيع مؤخرا .





وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتي لـ "صدى البلد": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح.





وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة واحتفلت بعيد ميلادي يوم 16 يناير وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير.





وأشارت نجوى إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامي جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.

قالت الفنانة نجوي فؤاد إنها بخير بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا في ظهرها مما أدي الي ذهابها للمستشفى.