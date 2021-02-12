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رياضة

من قطر.. الخطيب يتوجه إلى دبي في زيارة أسرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:16 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبدالحكيم أبوعلم
غادر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الذي ترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، إلى دبي للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالورود، فور ‏وصولها إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة قادمة من قطر، عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏

وتواجد في مطار القاهرة، كل من: خالد الدرندلي، أمين الصندوق ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، ‏عضوي المجلس، بجانب أعضاء المجلس الذين رافقوا بعثة الفريق في قطر، وهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، وكذلك محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي.

فيما لم يحضر محمود الخطيب مع البعثة، بسبب سفره إلى الإمارات من قطر، للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.
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