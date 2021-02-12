سبب التأكيد على إجراء الامتحانات في موعدها.. مصدر يوضح

اقرأ أيضا :

كما أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية تحت إشراف إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، جدول تسكين طلاب المدن الجامعية.

وياتي ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب .

ومن المقرر حضور الطلاب وفق المواعيد المعلنة لإجراء الفحص الطبي للتأكد من خلو الطلاب من فيروس كوفيد _١٩، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، عدا يومي الجمعة والسبت.

اقرأ أيضا :

واضاف مصدر مسؤل بجامعة عين شمس لـ صدى البلد انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب، بداية من يوم الخميس المقبل.

وأكدت الادراة العامة خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " انه سوف تتم عودة الطلاب الي المدن الجامعية في مواعيد محددة وفقا لجداول امتحانات الكليات المختلفة حيث لن يسمح باستقبال اي طالب او طالبة الا قبل موعد الامتحانات ب 48 ساعة علي اقصي تقدير .





وأشارت الي الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب حيث لن يتم السماح باستقبال اي طالب او طالبة في غير الموعد المحدد له كما نوهت الي انه لن يتم السماح بدخول المباني لاي طالب او طالبة الابعد عمل الكشف الطبي والتحليل المقرر يوم وصوله وذلك بمقر المدينة التي يقيم بها علي نفقة الجامعة .





واوضحت الادارة العامة للمدن الجامعية عدم دخول اي طالب او طالبة مصاب بفيروس كورونا حفاظا علي سلامة باق الطلاب مؤكد انه يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة .