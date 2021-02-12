هاشتاج الأونلاين هينقذ حياة الطلاب يجتاح تويتر.. والمسئولون: سنطبق إجراءات احترازية مشددة

حصل اليوم هاشتاج (الاونلاين هينقذ حياة الطلاب) على المرتبة الاولى في تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، حيث قام طلاب الجامعات المصرية بإطلاق هذا الهاشتاج للتأكيد على انهم يطالبون وزارة التعليم العالي بضرورة إجراء الامتحانات الجامعية عبر الانترنت بسبب مخاوف عدوى كوفيد 19.
و من حانبه .. أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.
نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .
ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.
وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.
وأكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.
وتم التأكيد على ضرورة أن يلتزم رؤساء اللجان بالاختصاصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه
وعقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة
وناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا، وأكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية
كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢
وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم التهاون و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى لطلاب الجامعات في المواعيد المقررة لها ولا تغير بموعدها حتى الآن، مشيرًا إلى أنها ستشهد إجراءات احترازية مشددة وسيكون هناك إجراءات صارمة لجميع المخالفين للإجراءات الاحترازية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات .
وأضاف المصدر في تصريحاته لصدى البلد ، أن الإجراءات ستشمل عدم دخول الطلاب بدون كمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بين كل طالب وزميله، بالإضافة إلى قياس دراجات الحرارة، وذلك قبل دخول الجامعة، وقبل دخول اللجنة.
وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في مواعيدها المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 20 من فبراير الجاري .
وأكد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لن يكون هناك تأجيل ، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت خطة بشأن إجراؤها ، وأنه سيكون هناك أكثر من نمط في إقامتها على حسب كل كلية .
وأضاف "علم الدين" أن الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها بكل صرامة ، وإلزام الجميع بها وعدم السماح لأي طالب بدخول مقر الجامعة دون ارتداء الكمامة أو الماسك ، كما أن الدخول يكون من خلال بوابات التعقيم الالكتروني .
وتابع ، أن الجامعة أعدت خطة طبية تحسبًا لأي طوارئ ، حيث تم تزويد الكليات بكافة الإمكانيات المتاحة ، والفرق الطبية المتخصصة ، والمؤهلة للتعامل مع أي ظروف طارئة .
وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أنه سيتم عزل أي طالب يشتبه بإصابته ، وإجراء الفحوصات اللازمة عليه وتحويله إلى مستشفى الطلبة إذا لزم الأمر لمعرفة مدى حالته الصحية .
أما عن طلاب المدارس .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.
وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".
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وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد القادم ١٤ فبراير ٢٠٢١".
وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما يكتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".
وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.
وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول".