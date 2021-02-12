هاشتاج الأونلاين هينقذ حياة الطلاب يجتاح تويتر.. والمسئولون: سنطبق إجراءات احترازية مشددة





نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .





ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.





وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.









وأكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.





وتم التأكيد على ضرورة أن يلتزم رؤساء اللجان بالاختصاصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه





و عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة





وناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا، وأكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية





كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢





وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم التهاون و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين





وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى لطلاب الجامعات في المواعيد المقررة لها ولا تغير بموعدها حتى الآن، مشيرًا إلى أنها ستشهد إجراءات احترازية مشددة وسيكون هناك إجراءات صارمة لجميع المخالفين للإجراءات الاحترازية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات .





وأضاف المصدر في تصريحاته لصدى البلد ، أن الإجراءات ستشمل عدم دخول الطلاب بدون كمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بين كل طالب وزميله، بالإضافة إلى قياس دراجات الحرارة، وذلك قبل دخول الجامعة، وقبل دخول اللجنة.





و قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في مواعيدها المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 20 من فبراير الجاري .





وأكد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لن يكون هناك تأجيل ، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت خطة بشأن إجراؤها ، وأنه سيكون هناك أكثر من نمط في إقامتها على حسب كل كلية .



