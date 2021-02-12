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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المباراة النهائية،  لدوري مراكز الشباب عن مجموعة شمال سيناء، حيث اقيمت المباراة بين فريقي مركز شباب الخربة، ومركز شباب الشهداء.

وتضم تصفيات دوري مراكز الشباب بشمال سيناء ٤ مجموعات كل مجموعة ٦ فرق وجاءت التصفيات لتصعيد المركز الأول على مستوى المحافظة.

وانتهت المباراة بفوز مركز شباب الخربة على مركز شباب الشهداء بنتيجة ٤ / ٢، وبذلك يفوز مركز شباب الخربة بدوري مراكز الشباب عن محافظة شمال سيناء.

وهنأ وزير الرياضة مركز شباب الخربة بعد فوزه بالمباراة النهائية، وصعوده للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، كما أثنى وزير الرياضة على أداء الفريقين متمنيًا التوفيق لجميع مراكز الشباب المشاركة في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب.
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب
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