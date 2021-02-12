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أخبار العالم

قرار عاجل من إدارة بايدن بشأن معتقل جوانتانامو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:37 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى إغلاق معتقل جوانتانامو الواقع في كوبا، بحسب البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة بايدن بدأت مراجعة رسمية لمستقبل معتقل جوانتانامو سيئ السمعة بهدف إغلاقه، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصدران مطلعان على الأمر، قولهم إن المشاركين في تلك المناقشات يفكرون في أن يوقع بايدن أمر تنفيذي في الأسابيع أو الأشهر المقبلة لإنهاء الجدل حول السجن الذي يعتبره نشطاء حقوق الإنسان "وصمة عار" على صورة أمريكا حول العالم.

وسبق أن وصفت الأمم المتحدة معتقل "جوانتانامو" بأنه عار على الولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي، داعية إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إغلاقه.

وشيد معتقل "جوانتانامو" في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في 2002 ليكون سجنا خارج نطاق اختصاص المحاكم الأمريكية، ورغم بنائه على أراضي كوبية، يخضع السجن لسلطة وسيطرة كاملة من الولايات المتحدة.

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