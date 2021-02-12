"القومي للاتصالات" يعقد ندوة الغرف التجارية حول ضوابط العمل بالسوق





ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عقد مثل هذه الندوات التعريفية يأتي في إطار دور الجهاز التوعوي والهادف إلى تيسير التداولات التجارية في السوق المصري فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات وخطوط التليفون المحمول بما لا يتعارض مع الأطر التنظيمية والتعليمات الصادرة من جانبه، لتلافي الظواهر السلبية التي قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الجهاز خلال الندوة أنه بجانب إطلاقه لبوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد، والتي تعمل على توفير الجهد والوقت للحصول على الخدمات، فإنه يقوم بدوره الاشرافي والتنظيمي لضبط السوق سواء عن طريق مطابقة معدات الاتصالات المستخدمة بالسوق المصري للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهاز، أو عن طريق تنفيذ الضبطيات القضائية، حيث قام الجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بمختلف محافظات الجمهورية على منافذ البيع للوقوف على التزامها بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز من تداول أجهزة غير مطابقة للمواصفات وغير مصرح بها، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من أجهزة الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات والتي دخلت البلاد بشكل غير شرعي، وخطوط محمول مخالفة تباع في غير نقاط البيع الرسمية للشركات بالمخالفة للقانون.