بعد كورونا.. علماء: الموت الأسود يقترب من البشرية





عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل أشبه بحرب نووية.. فيروسات حيوانية قادمة .





ووفقأ للتقرير فإن فيروس كورونا والذى يعتقد على نحو واسع أنه انتقل إلى البشر من الخفافيش ليس أول الفيروسات المهاجرة من الحيوان إلى الإنسان ولن يكون الأخير .





وجاءت تحذيرات جديدة أطلقها خبراء فى عالم الصحة من سلسلة فيروسات قد تحملها الحيوانات إلى البشر فى المستقبل القريب وتشكل خطرأ كبيرأ على البشرية حتى أنهم شبههوا خطرها ب الحرب النووية .





واللافت حسب الخبراء أن الفيروسات القادمة قد تكون نسخا مطورة من فيروسات معهودة تسببت بتفشى أمراض خطرة كالحصبة والإيبولا وستكون أيضأ حيوانية المنشأ.





وتوقع الخبير البيئى جون فيدال فى مقال كتبه فى صحيفة " ديلى ميل " حدوث جائحة أسوأ من كورونا على مقياس الموت الأسود وذلك على حد وصفه فالأمراض المعدية كالحصبة والقاتلة مثل الإيبولا يمكن أن تتطور وتدمر السكان فى جميع أنحاء العالم ،وهناك جائحة أسوأ من كوفيد على مقياس الموت الأسود فى الأفق مع استمرار البشر فى التقاط الميكروبات القاتلة من الحيوانات .





كما قام علماء البيئة فى جامعة كوليدج لندن بينوا أنه منذ عام 1940 ظهر 335 مرضا قاتلا 200 منها مصدرها الحيوانات مثل نقص المناعة البشرية " الإيدز" ، وفيروس إيبولا وحمى لاسا وماربورغ ، وفيروس سيميان الرغوى فى إفريقيا ، وسارس وأخيرا كوفيد 19 " المعروف ب " كورونا "..









وأشار العلماء إلى أن أكثر من 75% من الأمراض المعدية تنتقل من الحيوانات إلى البشر وفيروس كورونا ليس الأول وللأسف لن يكون الأخير ما لم نصلح نظامنا الغذائى ، وخبراء آخرون قالوا أن موجة الفيروسات القادمة ستكون مزيجأ من الامراض القديمة والجديدة وان هناك فيروس قد يجتاح العالم قريبا ويقتل عشرات الملايين قبل اتخاذ إجراءات ضده .











