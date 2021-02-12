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برلمان

سياحة النواب تناقش معوقات القطاع السياحي.. الأسبوع المقبل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، خطة عمل وزارة الأوقاف في مواجهة الإرهاب والتطرف.

كما تناقش لجنة الصناعة، الاثنين، بيان وزارة البترول والثروة المعدنية عما تم من برنامج الحكومة خلال الفترة من 2018/ 2022 بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.


وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية نظر بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24 /1 /2021 ومناقشات النواب وذلك لمتابعة أداء الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد القيصر، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.


كما تناقش لجنة التعليم  و البحث العلمي بيان  الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


فيما تستكمل اللجنة  مناقشة بيان الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.


وتستكمل لجنة الشئون الدينية و الأوقاف  مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص خطباء المكافأة والأئمة.


وتستمع لجنة السياحة و الطيران المدني  إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة المنشآت السياحية، كما تناقش  المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة المنشآت السياحية، والاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة حولها.


وناقشت لجنة الصحة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان.


بينما تناقش لجنة الادارة المحلية  بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.


كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،ومناقشة بيان السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. و الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات.
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