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سيارات

مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:00 م
السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية نصر E70
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اشرف عطية
أعلنت شركة النصر للسيارات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصري، عن تفاصيل أول سيارة كهربائية سيتم تصنيعها في مصر بالشراكة مع شركة دونج فينج الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية والتي ستأتي تحت اسم E70 .

شركة النصر كانت من الشركات التي تصنع سيارات فيات في مصر والتي اشتهرت باعتمادياتها علي مر السنوات الماضية وكانت أبرزها  نصر 1300 ونصر 131 و فيات 125 والتي كانت هي الأكثر مبيعا فترة الثمانينيات واشتهرت أيضا بتصنيع الأتوبيسات وسيارات النقل الثقيل اللوري. 

وأوضحت شركة النصر للسيارات المواصفات والقدرات الفنيّة للسيارة الجديدة E70 والتي من المقرر إنتاجها خلال 2022، حيث تتمتع السيارة بقدرة عالية تصل لـ147 حصان وسرعة قصوى تصل لـ150 كيلو متر في الساعة، ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة E70 السير من 400 كيلو متر حتي 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة مما يشير إلى أن E70 تتمتع بمدي كهربائي عال يضاهي الماركات العالمية مثل هيونداي و فولكس فاجن.

لم تنس شركة النصر الأمان في السيارة الكهربائية  نصر E70 و جهزتها بالعديد من وسائل الامان المتطورة منها نظام ABS و نظام EBD و نظام  ESC و نظام BA و نظام  TCS و نظام HSA ومؤشر إطارات bsd، ومزودة بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم وتكييف هواء بتكنولوجيا بلازما للحماية من البكتيريا و الفيروسات وفتحة سقف وإمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة .

سيتم شحن  السيارة الكهربائية  نصر E70 بالكامل من الصفر في وحتي 100 % في مدة أقصاها 8 ساعات و ستباع بسعر يبدأ من 320.000 جنيه مصري حتي 360.000 جنيه مصري لأعلي فئة.
مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور
مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور
مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور
مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور
مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور
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