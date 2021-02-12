ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين وبانجو بالخانكة

تمكنت مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو من هيروين وبانجو وأحيل المتهمون للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات. المتهمونأيام





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية بقيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين في وضح النهار بالخانكة.





وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، الذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو وهم: إبراهيم س عاطل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 650 جرام ومبلغ 600 جنيه، وهاتف محمول، ومحمدع 42 سنة عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، ومبلغ مالي 550 جنيه وهاتف محمول.





من ناحية اخري تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهمين بسرقة حمولة سيارة نقل محملة بالسجائر. تلقى مأمور مركز كفر شكر بلاغا من سائق بشركة للسجائر يبلغ من العمر 39 سنة بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز.





وبالفحص والتحرى تبين أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلا سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فاستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة.





وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق الـمشار إليه ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثمانية متهمين (7عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية) باستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.





وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم وقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.