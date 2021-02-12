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أخبار العالم

انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:16 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا
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محمود نوفل
 أفادت صحيفة الوطن السورية في نبأ  ‏عاجل لها نقلا عن مراسلها  في الحسكة  بإخلاء القوات الأمريكية  لمواقعها في صوامع بلدة تل علو "بريف الحسكة الشمالي الشرقي" وانسحابها تجاه العراق.

وكانت عدد من القبائل والعشائر السورية في مدينة الحسكة أدانت ممارسات ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من اختطاف للمدرسين وسرقة مقدرات الجزيرة السورية لصالح الاحتلال ومخططاته مجددين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر محتل من الأراضي السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد أكدت القبائل والعشائر في بيان صدر باسم الشيخ مشعل بنيان عبد الكريم الجربا وقوفها خلف قيادة الرئيس بشار الأسد وإلى جانب الجيش العربي السوري كتفًا إلى كتف لتحرير كل شبر محتل من أرض سورية الحبيبة.

وقال  البيان : أن الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته عانى ويعاني من عمالة ميليشيا قسد ومن سياسة التجويع الممنهج والخيانة التي جلبتها هذه الميليشيا وندعوا الشبان المغرر بهم المنضوين في صفوف تلك الميليشيا إلى العودة إلى حضن الوطن للدفاع عنه بوجه المحتل.

وأضاف  البيان : إننا ندين ونستنكر الاعتقالات التعسفية والهمجية لميليشيا قسد في مناطق مركدة وقراها والتي تجري بغطاء من قوات ما يسمى التحالف التي تتحالف فقط على تدمير الشعوب والقبائل وإذلالها.

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