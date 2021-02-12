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محافظات

ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:53 م
عودة شاب لأسرته بعد
عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
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محمد الصاحي
شهدت قرية اللشت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة إن لم تكن واقعة نادرة الحدوث، وذلك بعودة شاب إلى أسرته بعد غياب لمدة 21 سنة، وسط استقبال حافل من جميع أبناء قريته لعودة "الابن الضائع".

منذ صباح اليوم ولم تتوقف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من التعبير عن فرحة عودة "الابن الضائع"، وسرد تفاصيل واقعة عودة الشاب "عبده جمعه عبده مرعي"، ابن قرية اللشت بمركز العياط، والذي اصطف له جميع أهالي قريته للاحتفال فرحا بعودته بعد غيابه مدة 21 سنة.

بداية القصة وفقا لما كشفه "أحمد سعيد" أحمد أبناء قرية اللشت بمحافظة الجيزة، تعود لما قبل 21 سنة، عندما اختفى الطفل "عبده جمعه" من والده وهو طفل صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره، واستمرت العائلة تبحث عنه في كل البلاد، ولم تيأس يوما في أن تعثر عليه.

وأضاف أنه بعد اختفاء الطفل وجده أحد المواطنين في محافظة بني سويف، ومنحه اسم مستعار، وعمل على تربيته وتعليمه، حتى كبر وأصبح في الرابعة والعشرين من عمره.

وعن تفاصيل العثور عليه وعودته لأسرته، قال إن أحد بائعي الطيور من أهالي مركز العياط بالجيزة، ودائم السفر إلى محافظة بني سويف لبيع الطيور، سمع وهو في بني سويف عن قصة الطفل الذي تم العثور عليه وهو في الثالثة من عمره، وأخذه أحد الأهالي ورباه وعلمه.

وأضاف أن بائع الطيور نقل القصة إلى أهالي الطفل الضائع في مركز العياط، حتى ذهبت الأسرة إلى الطفل الذي أصبح شابا، وعملت تحليل "دي إن أي"، للتأكد من تطابق الجينات الوراثية بين الشاب وأسرته، والتي أثبتت تطابق الجينات والبصمة الوراثية بينهما.
ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور
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