ولا في الأحلام.. عودة شاب لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه.. والسر بائع طيور

شهدت قرية اللشت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة إن لم تكن واقعة نادرة الحدوث، وذلك بعودة شاب إلى أسرته بعد غياب لمدة 21 سنة، وسط استقبال حافل من جميع أبناء قريته لعودة "الابن الضائع".





منذ صباح اليوم ولم تتوقف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من التعبير عن فرحة عودة "الابن الضائع"، وسرد تفاصيل واقعة عودة الشاب "عبده جمعه عبده مرعي"، ابن قرية اللشت بمركز العياط، والذي اصطف له جميع أهالي قريته للاحتفال فرحا بعودته بعد غيابه مدة 21 سنة.





بداية القصة وفقا لما كشفه "أحمد سعيد" أحمد أبناء قرية اللشت بمحافظة الجيزة، تعود لما قبل 21 سنة، عندما اختفى الطفل "عبده جمعه" من والده وهو طفل صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره، واستمرت العائلة تبحث عنه في كل البلاد، ولم تيأس يوما في أن تعثر عليه.





وأضاف أنه بعد اختفاء الطفل وجده أحد المواطنين في محافظة بني سويف، ومنحه اسم مستعار، وعمل على تربيته وتعليمه، حتى كبر وأصبح في الرابعة والعشرين من عمره.





وعن تفاصيل العثور عليه وعودته لأسرته، قال إن أحد بائعي الطيور من أهالي مركز العياط بالجيزة، ودائم السفر إلى محافظة بني سويف لبيع الطيور، سمع وهو في بني سويف عن قصة الطفل الذي تم العثور عليه وهو في الثالثة من عمره، وأخذه أحد الأهالي ورباه وعلمه.



