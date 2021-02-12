ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضربة موجعة لـ الأهلي بشأن علي معلول

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:50 م
علي معلول
علي معلول
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب علي معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف أن اللاعب أجرى أشعة رنين اليوم فور الوصول من الدوحة، بعد أن تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية في مقر إقامتها في الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين.

وأوضح أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. وأشار أبو عبلة إلى المحاولات الحثيثة التي بذلها الجهاز الطبي من أجل لحاق معلول بمباراة بالميراس البرازيلي أمس، ولكن آلام الخلفية للاعب حالت دون ذلك.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم، الجمعة، قادمة من قطر بعد الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

محاولات مكثفة لتجهيز علي معلول لمواجهة بالميراس البرازيلي

صدمة في الأهلي.. تضاؤل فرص لحاق ثلاثي الفريق بمباراة بالميراس البرازيلي

عقب تأكد غياب الشحات وكهربا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس

رسمياً.. علي معلول يغيب عن مباراة الأهلي وبالميراس

ثالث العالم.. ملخص مباراة الأهلي وبالميراس وركلات الترجيح

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

بسبب مونديال الأندية.. حرب تصريحات بين نجوم الأهلي والزمالك

يهدد حياته بسبب نموه المستمر.. استئصال 5 سنتيمترات من لسان طفل في جراحة طارئة

مواصفات السيارة الكهربائية نصر E70 وموعد طرحها في مصر وسعرها.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور عامين على زواجها.. امرأة تؤدي الأعمال المنزلية بـ فستان الزفاف

بالأسود.. إليسا تثير الجدل بأنوثتها

تصادم مروع بين 100 سيارة يسفر عن مقتل 5 أشخاص.. صور