عمره عامان.. محاولة هروب تكشف احتجاز طفل في ظروف غير آدمية "داخل قفص"

كشفت واقعة هروب طفل لا يتجاوز عمره 4 أعوام من محل إقامة زوجين عن تعرضه للإساءة والإهمال من قبل المسئولين عن رعايته، إذ كان يعاني من إصابات وكدمات متعددة لدرجة دفعت الأطباء للاعتقاد بأنه مصاب بسرطان الدم، كما كشفت هذه الواقعة عن احتجاز طفل آخر عمره عامان بالمنزل ذاته بمنطقة "إيست أيرشاير" في أسكتلندا، ومعاناته جراء ظروف غير آدمية حيث تُرك عالقًا داخل قفص.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الزوجين "كلير بويل" ذات الـ34 عامًا و"تيموثي جونستون"، 57 عامًا، أبقيا الطفل ذي العامين في سرير للأطفال وثبتا في الجزء العلوي منه ألواح خشبية لمنعه من الهروب، ووجدته الشرطة دون رعاية وفي حالة يُرثى لها.









وبالنسبة إلى الطفل الآخر، فإنه قد تمكن من الفرار من مسكن الزوجين عبر شق في إحدى النوافذ وسقط من ارتفاع 4 أقدام أرضًا، واعتقد الأطباء في البداية أنه يعاني إما من اضطراب تخثر الدم أو سرطان الدم بسبب الكدمات المتعددة التي وُجد مصابًا بها في أعقاب العثور عليه في أحد الشوارع مرتديًا ملابس النوم ونقله إلى أحد المستشفيات في أكتوبر لعام 2018.





واتضح خلال محاكمة الزوجين أن "كلير بويل" سبق أن حاولت في عام 2014 بيع طفل عمره 10 أشهر مقابل مليون جنيه إسترليني للمارة في أحد الشوارع.





وأُدين الزوجان اليوم، الجمعة، بتهمة الإهمال على خلفية الأضرار التي لحقت بالطفلين، اللذين لم يشر إلى هوية أي منهما.









يذكر أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الواقعة بعد عثور أحد المارة على الطفل، البالغ عمره 4 أعوام، بمفرده في الشارع، وتوصلت إلى محل إقامة الزوجين حيث اكتشفوا الظروف المروعة التي كان الطفل الآخر يقاسيها.



