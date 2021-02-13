ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحثة بالمركز المصري: منتدى مصر واليونان وقبرص يعكس العديد من الدلالات المهمة.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
قالت رحاب الزيادي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان المنتدى بين مصر وقبرص واليونان، جاء في توفيت بالغ الاهمية، ويعكس العديد من الدلالات الهامة.

وأضافت الزيادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" عبر فضائية "اون"، ان المنتدى ناقش التحديات في منطقة شرق المتوسط والية للتعاون وصياغة الرؤية المشتركة لصياغة المرحلة القادمة.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري‬ ونيكوس دندياس‬ونيكوس خريستودوليديس،‬لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. عواجيز يرفعون عددا من التحذيرات للشباب قبل الارتباط | صور

لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور

إذاعة متجددة لعالم متجدد.. شعار اليوم العالمي للإذاعة 2021.. قصته وأهدافه