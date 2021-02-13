باحثة بالمركز المصري: منتدى مصر واليونان وقبرص يعكس العديد من الدلالات المهمة.. فيديو

قالت رحاب الزيادي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، ان المنتدى بين مصر وقبرص واليونان، جاء في توفيت بالغ الاهمية ، ويعكس العديد من الدلالات الهامة.



وأضافت الزيادي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" عبر فضائية "اون" ، ان المنتدى ناقش التحديات في منطقة شرق المتوسط والية للتعاون وصياغة الرؤية المشتركة لصياغة المرحلة القادمة.



وشارك وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس ، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا.



وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري‬ ونيكوس دندياس‬ونيكوس خريستودوليديس،‬لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك