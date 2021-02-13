باحثة بالمركز المصري: منتدى مصر واليونان وقبرص يعكس العديد من الدلالات المهمة.. فيديو

قالت رحاب الزيادي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان المنتدى بين مصر وقبرص واليونان، جاء في توفيت بالغ الاهمية، ويعكس العديد من الدلالات الهامة.
وأضافت الزيادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" عبر فضائية "اون"، ان المنتدى ناقش التحديات في منطقة شرق المتوسط والية للتعاون وصياغة الرؤية المشتركة لصياغة المرحلة القادمة.
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري ونيكوس دندياسونيكوس خريستودوليديس،لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك
وأضافت الزيادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" عبر فضائية "اون"، ان المنتدى ناقش التحديات في منطقة شرق المتوسط والية للتعاون وصياغة الرؤية المشتركة لصياغة المرحلة القادمة.
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري ونيكوس دندياسونيكوس خريستودوليديس،لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك