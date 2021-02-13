بعد ظهور محامي بـ"فلتر قط" أمام القاضي في فيديو على "زووم".. طريقة إلغائه منعا للإحراج.. فيديو

أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعى، فى الساعات الماضية، ظهر فيه محامى خلال جلسة قضائية على منصة مكالمات الفيديو زووم Zoom، يظهر بـ"فلتر قط"، مما دعا القاضى إلى اخباره بأنه يظهر على المنصة بشكل قط.





وبحسب موقع CNET فإن الفيديو المتداول لمحامى فى ولاية تكساس الأمريكية والذى يحضر جلسة قضائية لم يكن يعرف أنه قد قام بتفعيل فلتر قط ليظهر بهذا الشكل أمام زملائه والقاضى.









وعندما أخبره القاضى بأن يقوم بإلغاء تفعيل الفلتر ليظهر بشكله الطبيعى؛ وجد المحامى صعوبة فى الرجوع بسرعة وقال للقاضى" للأسف لا استطيع إلغاء تفعيل فلتر القط، ولكننى لست بقط" ليرد عليه القاضى" أنا اعلم أنك لست قط" .





ويطرح الفيديو مشكلة الإحراج التى تواجه العديد من المستخدمين أثناء إجراء مكالمات الفيديو خاصة مؤتمرات الفيديو المهمة، والتى تتطلب الحذر الشديد لعدم التعرض لهذه المواقف المحرجة.





ويتعرض الكثير من مستخدمى مكالمات الفيديو المختلفة لمثل هذه المواقف ولا يستطيعون الرجوع مرة أخرى إلى الوضع الطبيعى، خصوصا عند استخدام هذه الفلاتر عن غير قصد.





وللقيام بتفعيل الفلاتر المختلفة عند القيام بإجراء مكالمات الفيديو المهمة يجب اتباع الأتى :





إيقاف تشغيل الفلاتر ، كل ما عليك فعله هو الرجوع إلى الإعدادات Settings ثم الدخول على الفيديو Video ثم الكاميرا Camera، واختيار الكاميرا المعتادة مرة أخرى، وبهذا يتم إلغاء الفلتر.



