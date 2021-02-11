تعملها إزاي.. 6 خطوات لإجراء مكالمات الفيديو من الواتساب

فيروس كورونا المستجد، إلى مكالمات الفيديو التي أصبحت الطريقة الوحيدة لرؤية العائلة والأصدقاء، وللتواصل مع أحبائنا وعدم التفاعل مع الآخرين زاد واتساب WhatsApp، من الحد الأدني لمكالمات الفيديو على منصته مع بداية أزمة الفيروس التاجي. تحولت القيود المستمرة في بعض الدول حول العالم، وقضاء الوقت في العزلة مع استمرار تفشي وباءالمستجد، إلى مكالمات الفيديو التي أصبحت الطريقة الوحيدة لرؤية العائلة والأصدقاء، وللتواصل مع أحبائنا وعدم التفاعل مع الآخرين زاد واتساب WhatsApp، من الحد الأدني لمكالمات الفيديو على منصته مع بداية أزمة الفيروس التاجي.





وبحسب ما ذكره موقع "explica"، أتاح تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتساب WhatsApp ، لمستخدميه أيضًا إمكانية إجراء مكالمات الفيديو من خلال نسخة الويب من الخدمة والمعروفة باسم WhatsApp Web.





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ولكن بخلاف التطبيقات المخصصة لإجراء مؤتمرات الفيديو عبر إصدار سطح المكتب، يمكنك الآن إجراء مكالمات مرئية عبر تطبيق واتساب ويب WhatsApp Web، دون أي قيود زمنية والتي تتعلق بمدة وزمن المكالمة تؤدي في النهاية لقطع المكالمة، وحيث يضيف تطبيق التراسل تكاملا مشتركا مع وظائف تطبيق فيسبوك ماسنجر.





ويسمح واتساب لمستخدمي إصدار سطح المكتب والويب، استخدام اختصار مكالمات الفيديو داخل المجموعات لإنشاء غرفة مراسلة Messenger Rooms فيما بينهم، مع وجود رابط يمكن مشاركته مع الآخرين الذين يرغبون في الانضمام إلى المكالمة.





كيفية إجراء مكالمات فيديو عبر واتساب ويب WhatsApp Web





1. سجل دخولك إلى حسابك على واتساب من خلال WhatsApp Web عن طريق مزامنة الهاتف من خلال رمز الاستجابة السريعة.





2. انقر على الثلاث نقاط الأفقية للوصول إلى قائمة الخيارات الموجودة أعلى اليسار، بجانب صورة الملف الشخصي.





3. من القائمة المنسدلة حدد خيار "إنشاء غرفة "Create a Room.





4. اضغط على الزر الانتقال إلى تطبيق ماسنجر، وفي حالة عدم وجود حساب ماسنجر مرتبطا مسبقا، قم بتسجيل الدخول من خلال الصفحة المنبثقة الجديدة باستخدام بيانات حساب فيسبوك الخاص بك.





5. ستظهر لك نافذة جديدة، وسيتم تفعيل الكاميرا والمايكروفون.





6. ستجد أسفل صورتك الشخصية رابطا، يمكنك نسخه وإرساله إلى الآخرين الذين تود مشاركتهم مكالمة فيديو.