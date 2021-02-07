لمنع الإحراج .. Skype يطلق ميزة خارقة لمكالمات الفيديو

أصدر تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Skype لمستخدمى هواتف أندرويد وكذلك أجهزة الكمبيوتر ميزة الخلفية الضبابية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وذلك لتوفير خصوصية أكبر للمستخدمين.





وبحسب موقع India Today فإن تحديث Skype 8.68 الذى صدر للمستخدمين والذى يأتى لأول مرة لهواتف أندرويد يمنع الإحراج لدى المستخدمين عن طريق طمس خلفيتهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو .









وتعتبر ميزة الخلفية الضبابية مفيدة للمستخدمين الذين لا يملكون مكان مناسب لإجراء اجتماع أو الانضمام إلى فصل دراسي عبر الإنترنت، إذا كانوا لا يريدون أن يظهروا الخلفية الخاصة بهم أثناء الاجتماع ، حيث سيكون عليهم تفعيل هذه الميزة مباشرة.





وحصلت هواتف آيفون وأجهزة آييباد على ميزة الخلفية الضابية منذ فترة، فيما سيقوم التطبيق فى الفترة القادمة بجلب المزيد من الميزات الأخرى مع دعم السمات الداكنة وتحسينات الأداء الشاملة .





ولتفعيل ميزة الخلفية الضبابية يجب القيام بهذه الخطوات:





-ابدأ محادثة فيديو مع أي من جهات الاتصال الخاصة بك.

- انقر على رمز الترس أعلى يمين شاشة الاتصال لفتح قائمة إعدادات الصوت والفيديو.

- في القائمة المنبثقة ، انقر فوق زر التبديل "Blur my background" لتشغيل الميزة.

- أغلق القائمة للعودة إلى مكالمتك بخلفية ضبابية





وكان تطبيق Microsoft Teams قد اضاف ميزة المكالمات المجانية المفتوحة لمدة 24 ساعة لمستخدميه حيث سيستطيع مستخدمو التطبيق من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم، على عكس التطبيقات الأخرى مثل تطبيق Zoom الشهير والذى يتيح لمستخدميه اجراء مكالمات مجانية لمدة 40 دقيقة فقط .



