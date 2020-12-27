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تكنولوجيا

6 من أفضل تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية في 2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:15 م
مكالمات الفيديو
مكالمات الفيديو
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شيماء عبد المنعم
اعتمد الملايين من المستخدمين حول العالم على تطبيقات المكالمات المرئية في عام 2020، بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى بقاء الجميع فى المنزل، وسواء للاطمئنان على الأصدقاء أو الأقارب أو للعمل من المنزل، كان لابد من وجود تطبيقات تواصل تقدم دعما مجانيا للمؤتمرات، ومن بين تلك التطبيقات التي حظيت بشعبية كبيرة خلال العام الجاري هو تطبيق زووم Zoom.

وفيما يلى نستعرض أفضل تطبيقات مؤتمرات الفيديو في 2020:

- تطبيق زووم Zoom

خلال عام 2020، شهد تطبيق "زووم" معدل استخدام عالي للغاية حيث حصل على 300 مليون مستخدم نشط يوميا خلال 4 شهور فقط، يتميز تطبيق "Zoom"، بأنه يتيح للمستخدمين القدرة على الاتصال وعقد المؤتمرات عبر متصفح الويب دون الحاجة لتنزيل التطبيق أو إنشاء حساب.

- تطبيق مايكروسوفت Teams

نظرا للنجاح الذي حققه "زووم" في 2020، واقبال الملايين على استخدامه قامت شركة مايكروسوفت بتقديم إصدار جديدا من تطبيق Teams، للمنافسة بقوة في مجال مؤتمرات الفيديو، حيث وصلت قاعدة مستخدمي منصة التواصل للشركات والمؤسسات في الفترة الأخيرة أكثر من 115 مليون مشترك نشط في شهر أكتوبر الماضي، وكانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت خدمة Microsoft Teams لأول مرة في عام 2017.

- تطبيق جوجل Google Duo

قدمت شركة "جوجل" العديد من المزايا خلال العام الجاري لتطبيق  Duo ، لتسهيل عملية التواصل بين المستخدمين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث تنافس الشركة الأمريكية تطبيق "زووم" بخدمتها للمكالمات المرئية Google Duo، ويتمتع التطبيق بدرجة كبيرة من الخصوصية والتشفير على عكس تطبيق Zoom.

- تطبيقات فيسبوك

أدمجت شركة "فيسبوك" خدمة مكالمات الفيديو العديد من تطبيقاتها على الإنترنت إلى جانب إطلاق خدمات جديدة، أولا أطلقت عملاقة التواصل الاجتماعي خدمة  Messenger Rooms، وهي عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو يمكن إنشائها داخل تطبيق الرسائل ماسنجر، إلى جانب إمكانية مشاركتها على صفحتهم على فيسبوك أو من خلال مجموعات المحادثات والددرشات المختلفة، ولكنها تمتاز بميزة منافسة مهمة وهي إمكانية استضافة ما يصل إلى 50 مشارك في المكالمة الواحدة، لذلك قامت الشركة الأمريكية بإضافة دعم ميزة Messenger Rooms، في كل من إنستجرام وواتساب التابعين لها.

- تطبيق واتساب

وقد قررت شركة "فيسبوك" توسيع ميزة المكالمات الجماعية في تطبيق التراسل التابع لها "واتساب"، لتنافس  تطبيقات مكالمات فيديو شهيرة مثل تطبيق Facetime وGoogle Duo وزووم.

- تطبيق إنستجرام

حصل "إنستجرام" أيضًا على دعم مكالمات الفيديو، حيث قدمت شركة "فيسبوك"، ميزة إجراء مكالمات فيديو على التطبيق حتى 50 شخصا، إلى جانب دعم خدمة غرف الدردشة Messenger Rooms. 

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