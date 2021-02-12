صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية في الشلاتين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبى علي 109 مواطن بمنطقتي أبرق والخير شمال مدينة الشلاتين بمحافظة البحر كذلك تم صرف علاج مجاني للمرضى.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التي توفدها المديرية شهريا لمدن المحافظة المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت اليوم بالكشف الطبي علي أهالي أبرق والخير بمدينة الشلاتين، على مدار يومى 10 و 11 فبراير ، مشيرا الى أن القافلة قامت بصرف العلاج لـ 109 مواطن واجراء 16 فحص معملى و4 حالات اشعة، و19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدا القوافل العلاجية مستمرة فى تنفيذ عملها لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.

كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لإجراء عمليات طب العيون بقيمة 2 مليون جنيه، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي دعمها المستمر للقطاع الصحي بالبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان، اليوم الخميس، أن الأجهزة الطبية التي تم دعم طب العيون بها بمستشفي الغردقة العام عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، و ميكروسكوب جراحى لعمليات الرمد، وجهاز فاكو، وجهاز أشعة تليفزيونية للعين، لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وتابع أن تركيب الأجهزة من قبل مهندسي الشركة الموردة وتم تدريب الطاقم الطبي عليها، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر على منع تكبد المرضى مشقة السفر للمحافظات الأخرى والانتقالات وضمانا لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحر الأحمر .