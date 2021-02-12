تفاصيل جديدة في واقعة خطف طفل المعتمدية.. فيديو





قال سلطان أبو الدهب، صاحب مطعم، وتم اتهامه بخطف طفل المعتمدية الذي يعاني من تأخر عقلي، إنه بريء من هذا الاتهام، حيث تم صرفه من المباحث دون التوجه للنيابة العامة.





وأضاف سلطان أبو الدهب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الطفل المتغيب هو أخو شريكه في المطعم، ومعروف عنه في "البلد" أنه متأخر عقليا، وتم عرضه على مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية.





يذكر أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه، والتي جاءت بسبب الضرب الذي تعرض له من بعض الأهالي، إلا أن الطفل ذكر اسم "سلطان أبو الدهب" وهو صاحب مطعم كبير وأخو الولد الكبير شريكه، ولكنه لا علاقة له بالأمر.



