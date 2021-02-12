سيد رجب يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشر الفنان سيد رجب، مقطع فيديو، عبر حسابه على تطبيق "انستجرام"، طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، وأعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وأعرب سيد رجب، في بداية الفيديو، عن امتنانه من اهتمام الكثيرين بحالته الصحية وسؤالهم الدائم عنه، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أبرزت حب الناس له، واعتذر لمن لم يستطع الرد عليهم خلال أزمته الصحية.
وقال سيد رجب إن حالته أصبحت مستقرة، وانه يستعد لاسئناف نشاطه الفني عن قريب، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بأعراض خفيفة من فيروس كورونا، قبل أن تأتي نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، ويتأكد من تعافيه.
ويعرض لسيد رجب حاليا فيلم "وقفة رجالة" الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.