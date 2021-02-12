سيد رجب يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشر الفنان سيد رجب، مقطع فيديو، عبر حسابه على تطبيق "انستجرام"، طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، وأعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وأعرب سيد رجب ، في بداية الفيديو ، عن امتنانه من اهتمام الكثيرين بحالته الصحية وسؤالهم الدائم عنه، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أبرزت حب الناس له، واعتذر لمن لم يستطع الرد عليهم خلال أزمته الصحية.





وقال سيد رجب إن حالته أصبحت مستقرة، وانه يستعد لاسئناف نشاطه الفني عن قريب، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بأعراض خفيفة من فيروس كورونا، قبل أن تأتي نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، ويتأكد من تعافيه.





ويعرض لسيد رجب حاليا فيلم "وقفة رجالة" الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.



