سناء منصور: استغليت شهرتي في التليفزيون لتحقيق مطامعي الإذاعية.. فيديو

قالت الإعلامية سناء منصور، إنها لم تترك العمل في الإذاعة خلال فترة عملها في التليفزيون، معقبة: "كنت بستغل التليفزيون لصالح الإذاعة".





وأضافت "منصور"، خلال مداخلة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كنت استغل شهرتي في التليفزيون لتحقيق مطامعي في الإذاعة"، متابعه: "أول مرتب ليا في الإذاعة كان 17 جنيه ونص، وآخر مرتب وقت ما كنت وكيل وزارة ورئيسة إذاعة الشرق الأوسط كان 595 جنيه".





وأوضحت: "إذاعة الشرق الأوسط بدأت بعد الإذاعة المصرية بـ32 سنة.. وكانت تعتبر أول إذاعة تجارية في مصر، وتم إنشاؤها عام 1964، وكان المقصود منها التحدث إلى فئة الشباب".



