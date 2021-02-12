سناء منصور: استغليت شهرتي في التليفزيون لتحقيق مطامعي الإذاعية.. فيديو

قالت الإعلامية سناء منصور، إنها لم تترك العمل في الإذاعة خلال فترة عملها في التليفزيون، معقبة: "كنت بستغل التليفزيون لصالح الإذاعة".
وأضافت "منصور"، خلال مداخلة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كنت استغل شهرتي في التليفزيون لتحقيق مطامعي في الإذاعة"، متابعه: "أول مرتب ليا في الإذاعة كان 17 جنيه ونص، وآخر مرتب وقت ما كنت وكيل وزارة ورئيسة إذاعة الشرق الأوسط كان 595 جنيه".
وأوضحت: "إذاعة الشرق الأوسط بدأت بعد الإذاعة المصرية بـ32 سنة.. وكانت تعتبر أول إذاعة تجارية في مصر، وتم إنشاؤها عام 1964، وكان المقصود منها التحدث إلى فئة الشباب".
وأشارت إلى أن أول من فكَّر في إنشاء إذاعة الشرق الأوسط؛ الدكتور عبدالقادر حاتم، وكان وقتها يشغل منصب وزير الإرشاد القومي، وكان يعتبر هذا هو الوقت الذهبي للإذاعة".