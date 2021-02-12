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أخبار العالم

واشنطن تكشف سبب إلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:35 م
واشنطن تكشف سبب إلغاء
واشنطن تكشف سبب إلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
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قسم الخارجي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده لا تضع ثقتها في قيادة جماعة الحوثي، ولكنها تثق في الدبلوماسية.

وأضاف برايس أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن ليندركينج سيتحدث إلى الصحفيين يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أنه يعمل على لقاء الدبلوماسيين و اليمنيين.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن المسؤول الأمريكي قوله "ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ورد أي نشاط حوثي معادي".

وأوضح أن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب جاء لتخفيف المعاناة عن اليمنيين، ويجري البحث عن أساليب للضغط على قادتهم.

وأشا ربرايس إلى أن بلاده لم تحدد موعدا لبدء مباحثات مع إيران، مضيفا أن واشنطن ستبحث عن توقيت للمحادثات يضعها و حلفائها في أفضل موقف.

وتابع "نتحرك بسرعة و لكن مازلنا بعيدين عن تحقيق هدفنا بشأن التزامات إيران النووية".

وأكد المسؤول الأمريكي على عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن ويجب أن يكون الحل دبلوماسيا.

وتحدث برايس عن لقاء بين مسؤولين سعوديين ويمنيين للتباحث حول حل النزاع في اليمن.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الهدف من إلغاء التصنيف هو تحسين الوضع الإنساني في اليمن، متعهدة بمواصلة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على قادة الحوثيين.
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