طريق الموت.. منال عوض: طريق المنصورة / دمياط ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءته

"طريق دمياط _ الزرقا " يطلق علية طريق الموت بدمياط ، او طريق 5 حديث كما هو معروف ، يعد من اهم الطرق الحيوية بمحافظة دمياط وامتداده يصل الى محافظة الدقهلية ، ويعد ثاني أهم مدخل لمدينة دمياط ولكن بسبب وجود الترعة الشرقاوية على أحد جوانبه والمساكن على الجهة الاخرى يجعل هناك صعوبة فى توسعته وضيق الطريق هو السبب الرئيسى فى وقوع كل هذه الحوادث عليه.
ولعل أكثر ما اشتهر به طريق الموت فى دمياط الزحام الشديد وضيق الطريق لانه يعمل فى الاتجاهين وهو غير مزدوج ويتحمل ضغط القادمين من مدينة المنصورة بالاضافة الى كمية سيارات ميكروباص تعمل على خطوط البلاد الواقعة على الطريق منها الى دمياط هذا فضلا عن المساكن المتواجدة على قلب الطريق وكمية التكاتك والموتوسيكلات الصينى والتسابق بين قائدى سيارات الميكروباص يؤدى كل يوم الى ازهاق ارواح واسالة دماء على هذا الطريق.
مطالب عديدة من اهالى دمياط ، بتطوير ورفع كفاءة هذا الطريق وعلى مدار سنوات عديدة ويتواجد عليه عشرات المطبات الصناعية، هذا بالإضافة إلى انتشار الأشجار، ووجود تكسير في العديد المناطق بالطريق، ولذلك يطلق عليه "طريق الموت"، ويتسبب الطريق في معاناة يومية للمواطنين وتعددت الحوادث التي حصد أرواحا في هذا الطريق.
كما أضافت، أنه سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا /المحلة /المنصورة / دمياط الغربى بطول ١٢٢كم، إذ يُعد هذا الطريق احد المحاور الهامة بالدلتا التى تربط ٣ محافظات الغربية والدقهلية ودمياط .
وأشارت الى انه سيتم إدراج عملية تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط / المنصورة الجديدة بطول ٩٥ كم بخطة العام المالى القادم الذى يبدا فى شهر يوليو ٢٠٢١ تلبية لمطالب محافظة دمياط و أعضاء مجلس النواب واهالى المحافظة..
فيما أكدت "محافظ دمياط" أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تقود مسيرة كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوي الخدمة علي الشبكة وتوفير اعلي درجات الراحة والامان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.
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