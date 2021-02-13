طريق الموت.. منال عوض: طريق المنصورة / دمياط ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءته

و يقول ياسر البربير ،سائق ، أن هذا الطريق يعد من أهم الطرق بالمحافظة لأنه الطريق الرئيسي للذهاب لمدينة دمياط، لأنه يخدم عددا من أبناء مراكز الدقهلية المتجهين لدمياط، وتقع عليه العديد من القرى ولكن حالته سيئة وتنتشر عليه المطبات بصورة عشوائية، ومزدحم دائما ووقوع مشاحنات ومشاجرات بين قائدي المركبات ووقوع حوادث شبه يوميه.

وأشار الى معاناة السائقين انفسهم من رداءة الطريق وكثرة المطبات به والتكسير ايضا التى تسبب معاناة لسائقي الميكروباص خاصة خط دمياط _ الزرقا، الذين يستخدمون هذا الطريق يوميا.

تقول ولاء الرازقي ، موظفة "طريق دمياط الزرقا مرورا بفارسكور المعروف بطريق 5 ، لا يصلح أن يكون طريقا رئيسيا يربط أكثر من مركز ومدينة وقرية، وأيضا الطريق المؤدي لعاصمة المحافظة، فهناك معاناة يوميا على هذا الطريق نظرا لانه طريق اتجاة واحد ويعمل مزدوج"ذهابا وايابا" وهناك انهيار لطبقات الأسفلت بالعديد من المناطق على الطريق بالإضافة إلى أنه ضيق جدا، ووقعت العديد من الحوادث على هذا الطريق".



وتابعت ، بأن كثيرا ما تشاهد حوادث على هذا الطريق خاصة اصطدام التكاتك والميكروباصات واصابة العديد من المواطنين وهناك ايضا الكثير من الوفيات.

وأشارت إلى أن أعمدة اضاءتها ضعيفة جدا وفي بعض المناطق غير مضاءة، وتنتشر عليه المطبات الصناعية.



ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن طريق المنصورة /دمياط مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط مدرج ضمن المنظومة التى تقوم بها وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مؤكدة أنه ووفقًا للبيان الذى أصدرته الوزارة ان التنفيذ سيتم عبر مراحل حيث ستنتهى المرحلة الأولى من المنصورة / شربين بطول ٢٢كم هذا العام، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من شربين /الزرقا بطول ١٢كم بخطة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة الزرقا /فارسكور /دمياط بطول ٢٨ كم بخطة العام التالى، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط يطول ٦٢ كم عام ٢٠٢٣..