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محافظات

بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:08 م
بتكلفة 2.4 مليون
بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط
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زينب الزغبي
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يجري تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت لطريق مدخل العنانية بطول ٩٠٠ متر وعرض ١١ متر بتكلفة قدرها ٢.٤ مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل بشأن المشروع القومى لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية.

وأوضحت "المحافظ" أن هذه الأعمال تأتى تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ومتابعة مديرية الطرق بدمياط، منوهة الى أن نسبة التنفيذ بالمشروع قد بلغت ٩٥٪.


وأكدت "الدكتورة منال عوض" حرص كافة الأجهزة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق وجعل ذلك الملف من أهم الأولويات .

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد و طبقًا للمعايير الفنية و الهندسية وياتى ذلط فى إطار المشروع القومى لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية..
بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط
بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط
بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط
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