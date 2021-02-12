بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يجري تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت لطريق مدخل العنانية بطول ٩٠٠ متر وعرض ١١ متر بتكلفة قدرها ٢.٤ مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل بشأن المشروع القومى لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية.





وأوضحت "المحافظ" أن هذه الأعمال تأتى تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ومتابعة مديرية الطرق بدمياط، منوهة الى أن نسبة التنفيذ بالمشروع قد بلغت ٩٥٪.





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وأكدت "الدكتورة منال عوض" حرص كافة الأجهزة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق وجعل ذلك الملف من أهم الأولويات .



