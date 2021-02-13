أمجد رمضان يشارك بـ «دعونا نتحد» في معرض الكتاب





طرح الكاتب أمجد رمضان، أجدد مؤلفاته كتاب بعنوان«دعونا نتحد»، والمقرر أن يشارك به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورتة ال52.





وأشار أمجد أن الكتاب يدور حول مفهوم الأتحاد والتعاون، كما يضم نماذج وقصص حقيقة، من واقع الحياة.





لافتا أن الاتحاد قوة والفِرقة ضعف، هذا القول يُعد من أهم الأقوال المأثورة المتداولة في الأوساط العربية كثيرًا، ولم يأت ذلك من فراغ؛ وإنما هي يرجع ذلك إلى أن هذا القول يحمى معنى حقيقي وواقعي، حيث إن العمل في رباط وجماعة بهدف التعمير ونشر الخير يُساعد على تعزيز القوة وسمو الأهداف والتسلح بأفراد الجماعة، في حين أن العمل بشكل منفرد يحمل من الضعف في الكثير من الحيان ما قد يؤدي إلى سرعة الانهيار في مواجهة عوارض الحياة، ومن هنا، تم التأكيد على أن الاتحاد قوة لا يُستهان بها.





وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد قالت إنّ الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب "استثنائية"، مؤكدة أنّ معرض القاهرة 2022 سيكون في موعده في يناير وفبراير مع تحسن الظروف في العالم.



