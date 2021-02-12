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تعليم

بنات عين شمس تحذر طالبات الكلية بشأن دفع المصروفات .. تفاصيل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:35 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن بدء العمل بنظام دفع المصروفات الإلكتروني بـ كروت الفيزا على بنك مصر من خلال الموقع التالي :http://wf.asu.edu.eg/?p=5686

وأضافت الكلية أنه سوف يتم تسديد مصروفات الطالبات بنظام الدفع الإلكتروني بكروت فيزا علي بنك مصر مشيرة الي ان الكلية غير مسؤولة عن أى تعاملات اخرى واي اعلانات بـ صفحات أو جروبات أخرى غير رسمية ولا يوجد تعاملات مالية للكلية مع نظام فوري ولا فودافون كاش ولا بكروت ميزة ولا يوجد أرقام موبايل خاصه بالكليه او الموظفين معلنة في اي صفحه .

ومن جانبها قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات انه تم الاعلان عن جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2020-2021، ويمكن معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول" آداب – تربية" جدول امتحانات مقررات برامج الساعات المعتمدة من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأكدت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب، منوهة بأنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكد من الحصول على جميع المقرارات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.


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