تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة.. شاهد جوز الهند ينقذ رجلين وامرأة

عرضت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة..جوز الهند ينقذ رجلين وامرأة".





وسرد التقرير، أن رجلين وامرأة انقلب قاربهم عند جزيرة مهجوة في محيط جزر البهاما ظلوا عالقين بها 33 يوما، كما أن جوز الهند كان غذاءهم الوحيد، خفر السواحل الأمريكية رصدوا أشخاصا يلوحون بالأعلام.





وأشار التقرير، إلى أن عملية الإنقاذ بدأت بإرسال الماء والطعام نقلوا إلى مركز لوار كيز الطبي في فلوريدا.





وذكر التقرير، أن خفر السواحل الأمريكية ذكروا أن الرجلين والمرأة، وأن مواطنين كوبيين ربما كانوا يحاولون الوصول إلى أمريكا أ صيادون فقدوا في البحر ولم يصابوا بأي أذى .





وأنقذ خفر سواحل أمريكيون ثلاثة كوبيين يعتقد أنهم عاشوا 33 يوما على تناول جوز الهند في جزيرة غير مأهولة. وكان طاقم طائرة في دورية اعتيادية عندما لاحظوا الأشخاص الثلاثة يلوحون لهم بأعلام على الأرض. وقال الكوبيون الثلاثة إن غذاءهم الأساسي كان جوز الهند، وعبر أحد أفراد طاقم الطائرة في تصريح لبي بي سي عن "دهشته لأن الثلاثة بقوا على قيد الحياة طوال هذه المدة".



