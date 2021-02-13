تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة.. شاهد جوز الهند ينقذ رجلين وامرأة

عرضت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة..جوز الهند ينقذ رجلين وامرأة".
وسرد التقرير، أن رجلين وامرأة انقلب قاربهم عند جزيرة مهجوة في محيط جزر البهاما ظلوا عالقين بها 33 يوما، كما أن جوز الهند كان غذاءهم الوحيد، خفر السواحل الأمريكية رصدوا أشخاصا يلوحون بالأعلام.
وأشار التقرير، إلى أن عملية الإنقاذ بدأت بإرسال الماء والطعام نقلوا إلى مركز لوار كيز الطبي في فلوريدا.
وذكر التقرير، أن خفر السواحل الأمريكية ذكروا أن الرجلين والمرأة، وأن مواطنين كوبيين ربما كانوا يحاولون الوصول إلى أمريكا أ صيادون فقدوا في البحر ولم يصابوا بأي أذى .
وأنقذ خفر سواحل أمريكيون ثلاثة كوبيين يعتقد أنهم عاشوا 33 يوما على تناول جوز الهند في جزيرة غير مأهولة. وكان طاقم طائرة في دورية اعتيادية عندما لاحظوا الأشخاص الثلاثة يلوحون لهم بأعلام على الأرض. وقال الكوبيون الثلاثة إن غذاءهم الأساسي كان جوز الهند، وعبر أحد أفراد طاقم الطائرة في تصريح لبي بي سي عن "دهشته لأن الثلاثة بقوا على قيد الحياة طوال هذه المدة".