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حوادث

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

السبت 13/فبراير/2021 - 07:09 ص
طبيب الأسنان الشهير
طبيب الأسنان الشهير باسم سمير
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محمد عبدالله

حصل موقع صدى البلد على نص شهادة محمد رمضان محمد إبراهيم ونس طبيب أسنان مساعد  في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم س بهتك عرض 4 رجال.


شهد محمد رمضان محمد إبراهيم ونس طبيب أسنان بأنه قد عمل مساعدا عقب تخرجه في كلية طب الاسنان بالعيادة المملوكة للمتهم بمنطقة الشيخ زايد ، بأحد أیام عام ۲۰۱۸ حال تواجده منفردا بغرفة الأطباء بالعيادة دخل إليه المتهم وامره بأن يستبدل ملابسه ليرتدي زي العمل ولما انصاع الى أمره وبدأ في تغيير ملابسه قام الأخير بإبداء إعجابه بجسده وتحسس جسده، فقام بدفع يده وغادر الغرفة.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم س هتك عرض المجني عليه عباس ابوالحسن عباس محمد، بالقوة وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك به رغما عنه على النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه  أحمد سامي محمد متولي، بالقوة  وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه.


كما هتك عرض المجني عليه عبدالرحمن ذكي سيد أحمد، بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل (مؤخرته) عقب إخضاعه لجراحة في اسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عنه، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.


وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" بإطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بالحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.


أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات
أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات
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