يعلنها لأول مرة.. أسامة منير: راجع اغني تاني | شاهد

أعلن الإعلامي أسامة منير، عودته الغناء والطرب مرة أخرى لهدف الاستمتاع والتواصل مع الجمهور بعيدا عن أي حفلات او أهداف أخرى.









وقال أسامة منير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" إن سيطرح اغنية جديدة خلال الفترة القادمة بعنوان "انا" ، يتم وضعها على اليوتيوب ليسمعها الجميع.





وأضاف أسامة منير: "حبيت اكافئ نفسي بعد العمر ده بحاجة انا بحبها، واتمنى الأغنية تعجب الجمهور وتنال إعجابهم، والاغنية الجديدة أعجبت أصدقائي والكل أشد بها".











وقدم أسامة منير جزء من اغنيته الجديدة الروك التي تحمل عنوان "انا"، وذلك بناء على طلب من الإعلامي عمرو الليثي بغناء جزء من الأغنية.