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تعليم

"التعليم": استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة "مدرستنا 1" لاستكمال العام الدراسي

السبت 13/فبراير/2021 - 03:48 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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أ ش أ
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة (مدرستنا 1) التعليمية لاستكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أنه يمكن متابعتها على التليفزيون (فضائي وأرضي) وكذلك (يوتيوب).

وقال الوزير- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مساء اليوم- أن قناة (مدرستنا 1) التعليمية للسنوات من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، داعيا إلى زيارة القناة وكذلك موقعها على (يوتيوب)؛ للتعرف على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانا. 
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