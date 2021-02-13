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منوعات

حروق إشعاعية.. أعراض مرعبة تظهر على مصابة بكورونا | صور

السبت 13/فبراير/2021 - 05:46 ص
أعراض كورونا
أعراض كورونا
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عزة عاطف
نشرت امرأة بريطانية مصابة بأعراض غريبة لفيروس كورونا طويل الأمد، صور وقدميها بالتهاب جلدي شديد كأنها مصابة بحروق نووية. 

تدعي «نيك كيمبرلي» البالغة من العمر 53 عامًا، أنها عانت من 150 عرض نتيجة للإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد.

 لكنها وصفت التأثير على بشرتها بأنه "الأكثر رعبًا''، فقد شعرت بالرعب بعدما عانت من "إحساس مروع بالحرقان".. وأخبرت عائلتها بأنها تشعر وكأن جسدها "ينفجر من الداخل".

وشبهت الالتهاب بالحروق الإشعاعية، ولاحظت في البداية أن هناك شيئًا ما خطأ عندما تحولت قدميها إلى اللون الأحمر المغلي. 

حيث أصبح جلدها وكأنه مصاب بحروق إشعاعية، تقوللصحيفة ميرور: "أنا لم أصب بحروق من قبل ولكن رأيت صور المصابين في كارثة الانفجار النووي في تشيرنوبيل".

تعد كيمبرلي واحدة من أطول المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا بعد إصابتها به خلال موسم الأعياد في عام 2019، وأوضحت كيف تشعر بـ "ألم كالضغط'' في جميع أجزاء جسدها.

إنها واحدة من آلاف المرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا طويل المدى، وهو عبارة عن أعراض عديدة يمكن أن يعاني منها المرضى بعد الإصابة، بما فيها التعب المزمن وتشوش الدماغ وضيق التنفس وآلام المفاصل.
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