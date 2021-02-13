يا روح ما بعدك روح.. لحظة هروب قطيع أغنام من المدبح | فيديو





انتشر مقطع فيديو مضحك للحظة فرار قطيع مكون من 25 رأسا من الأغنام كانت في طريقها إلى المجزر عندما لاذوا فجأة بالفرار لإنقاذ أنفسهم.





ظهر قطيع الخراف وهو يضع أرجله في شارع سكني ومن خلفه عامل مسلخ في برمنجهام، وفجأة تركض الأغنام على طريق بوبلار في سباركبروك بين صفوف السيارات المتوقفة.





يُعتقد أن الحيوانات قد هربت من مسلخ Leansale القريب الذي يبعد دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام، لكن أحد العاملين في المسلخ نفى محاولة هروب الأغنام.





فزع السكان المحليون من مشهد الهروب الكبير وهتفوا للأغنام لتشجيعها على اختيار الحرية، وحثوها على "الجري بأسرع ما يمكن".





وصفت مجموعة حقوق الحيوان بيتا (PETA) الأغنام بأنها "سفراء" لذويها، حيث قالت المخرجة إليسا ألين: 'اركض يا خروف، اركض! لقد أظهر قطيع الغنم هذا براعة وتصميمًا، وإذا كان لدى من يمتلكها ذرة من الرحمة، فعليه أن يمنحها حريتها".





يمكن رؤية رجل يطارد القطيع مرتديًا ملابس الجزار وهم يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنه والفرار منه.





بمجرد أن داست أرجلهم أرض المدبح، نفد قطيع من الأغنام بجلده وفر هاربًا خشية الموت، في مشهد غريب يعكس المثل المصري المعروف "يا روح ما بعدك روح".