موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو من الجيم.. محمد الشرنوبي يقبل زوجته على المسرح.. وهاشتاج بنحبك يا معلول يتصدر الترند

نشرت الفنانة هنادي مهنئ فيديو للنجم محمد الشرنوبي من مسرح الزمالك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بنحبك يا معلول وجاء ذلك بعد حرمانة من اللعب لمدة اسبوعين بسبب اصابتة بشد في العضلة الخلفية.









نشرت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

