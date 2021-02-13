موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو من الجيم.. محمد الشرنوبي يقبل زوجته على المسرح.. وهاشتاج بنحبك يا معلول يتصدر الترند
السبت 13/فبراير/2021 - 08:06 ص
يقدم موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بفيديو جديد من الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
احتفلت الفنانة بدرية طلبة بقراءة فاتحة ابنتها سلمى.
نشرت الفنانة هنادي مهنئ فيديو للنجم محمد الشرنوبي من مسرح الزمالك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بنحبك يا معلول وجاء ذلك بعد حرمانة من اللعب لمدة اسبوعين بسبب اصابتة بشد في العضلة الخلفية.
نشرت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".