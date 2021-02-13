جراحة خطيرة لمصاب بكسر في الحوض بشمال سيناء

نجح الطاقم الطبي من اطباء البرتوكول بكليات الطب بالجامعات المصرية، وفريق طبي من مستشفى بئر العبد المركزى النموذجي محافظة شمال سيناء، فى إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة لمريض تعرض لإصابة شديدة أدت الى مضاعفات وغيبوبة.

ووصل المريض الي المستشفي، كان قد تعرض لإصابة شديدة أدت إلى كسر مفتوح وغير مستقر بالحوض من الدرجة الثالثة (الأخيرة)، مع وجود قصور حاد بالدورة الدموية أدى إلى غيبوبة نتيحة فقدان الدم نتيجة كسر الحوض وجرح متهتك غير نافذ حول فتحة الشرج واصابة بمجرى المسالك البولية.





وأعلن الدكتور تامر حمدى مدير إدارة المستشفى، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمريض بمجرد وصوله الى المستشفى ونقل الدم والبلازما له، وإجراء جراحة عاجلة لرد وتثبيت كسور الحوض بو اسطة شرائح و مسامير عن طريق فريق جراحة العظام لإيقاف النزيف، وتم عمل استكشاف للبطن والمثانة، وأنه بعد العملية عادت العلامات الحيوية للمريض إلى طبيعتها واصبحت حالته الصحية مستقرة.

وأكد مدير مستشفي بئر العبد، أن فريق الأطباء تابع حالة المريض بعد إجراء الجراحة لعدة ساعات تزامنا مع تقديم العلاج اللازم حتي استقرت حالته.

وأشار مدير المستشفي، الى أن كسور الحوض، تعد واحدة من أكثر الكسور خطورة، والتي تحدث نتيجة إصابات شديدة مثل: حوادث السيارات والسقوط من علو، وتعتبر عمليات جراحة كسور الحوض من أعقد وأدق العمليات الجراحية.

حيث تحتاج هذه النوعية من الجراحة الى خبرة ودقة متناهية لتلافى حدوث مضاعفات أثناء العملية، وذلك بسبب وجود شبكة من الأعصاب والشراين والأوردة، ومن أشهر المضاعفات أثناء العملية النزيف الحاد الذي قد يؤدى إلى الوفاة وإصابات الأعصاب وجلطات الأوردة والرئة.

وأضاف، أن الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة للمريض وأشرف على إجراء الإسعافات الأولية للمريض يضم كلًا من:؛الدكتور : محمد سلامة حمدى .. مدرس وإستشارى جراحة العظام واستبدال المفاصل وكسور الحوض بجامعة القاهرة.

والدكتور : أحمد محمد فتوح مدرس واستشارى التخدير بجامعة القاهرة ، والدكتور: محمود مصطفى.. مدرس واستشارى التخدير بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد نبيه نوار.. أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمى وزراعة الكبد بجامعة المنصورة والدكتور أحمد عبد الجواد .. مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة.

والدكتور : على العوضى .. أخصائى جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزى، والدكتور: محمد حسن.. طبيب مقيم جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزى ، وابراهيم خالد .. فنى العظام بمستشفى بئر العبد المركزى.