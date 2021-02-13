اقتصاد السعودية.. 115 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بـ1.63 مليار ريال في يناير

وصف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بداية عام 2021 بأنها مبشرة للقطاع الصناعي، قائلًا: «إن القطاع الصناعي واصل النمو وجذب الاستثمارات الجديدة في يناير الماضي، عبر الترخيص لـ115 مصنعًا جديدًا».





وأعلنت الوزارة السعودية وفقا لصحيفة عكاظ، ارتفاعًا في عدد التراخيص الصناعية الصادرة في يناير بنسبة 58% مقارنة بشهر ديسمبر 2020، حيث بلغت 115 رخصة صناعية جديدة بحجم استثمارات 1.63 مليار ريال، توزعت بين 28 منشأة متوسطة و87 منشأة صغيرة. واستحوذ قطاع الأغذية على النصيب الأكبر بـ27 مصنعًا جديدًا، فيما رُخِّص لـ17 مصنعًا لصنع منتجات المطاط واللدائن، ومثلها لصنع المعادن.





وأوضحت الوزارة في تقرير مؤشراتها لشهر يناير أن 66 مصنعًا بدأ عمليات الإنتاج في الشهر نفسه بارتفاع قدره 120% مقارنة بشهر ديسمبر، فيما وصل عدد المصانع القائمة حتى نهاية يناير إلى 9.783 مصنعا.



