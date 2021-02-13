شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

أصيب رجل بتشوهات في وجهه بعد أن سكبت طليقته على وجهه مادة حارقة أدت إلى ذوبان جلد وجهه وإصابته بالتشوهات، بعد اختلافهما على أمر بسيط "كما وصفه".











حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن شابا يبلغ من العمر36 عاما، أصيب بحروق شديدة في وجهه بعد أن قامت طليقته بسكب مادة كاوية على وجهه أثناء نومه ظنها في البداية مياها مغلية سقطت منها عن طريق الخطأ، إلا أنه صدم في النهاية عندما نظر في المرآة ووجد جلد وجهه يذوب.









لم يتمكن الأطباء من إنقاذ ذلك الشاب وأصيب بحروق شوهت وجهه بعد أن وقع على وجهه حمض كبريتيك مركز أدى إلى سقوط جلد الوجه وإصابته بالعمى بعد فشل الأطباء في إنقاذ نظره من الحرق.











أصيب الشاب بحالة من الاكتئاب بسبب خوفه من الخروج من منزله والتعامل مع البشر بسبب وجهه الذي تحول إلى مسخ، كما وصفه، وأكد أنه يموت بالبطيء وكل يوم يمر عليه بعد الحادث يسبب له ألما.

