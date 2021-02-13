يوفنتوس يسعى لتعميق جراح نابولي في الدوري الإيطالي.. الليلة

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإيطالي.









ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعميق جراح نابولي، بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، ومواصلة مطاردة إنتر ميلان على وصافة الكالتشيو.









على الجانب الآخر، يطمح نابولي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو، إلى مصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على البيانكيري في مباراة الليلة أو التعادل على أقل تقدير.









ويقدم نابولي نتائج سيئة في الفترة الأخيرة، حيث خسر أمام جنوى بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، كما ودع كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام أتلانتا 3 - 1، الأربعاء الماضي.









ويواجه جينارو جاتوزو شبح الإقالة من تدريب نابولي، حال خسارة أمام يوفنتوس في مباراة الليلة، حسبما أشارت تقارير صحفية إيطالية.









ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس بـ 37 نقطة.