قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

تقدم العلامة الإيطالية فيات الإصدار "تيبو" داخل السوق المصرية عبر فئتين من التصميم، الأول ينتمى إلى عائلة السيدان والآخر هاتشباك، كما طرحت هذه الأيقونة بالعديد من المواصفات والتي تشمل القدرات الفنية للمحرك ونواقل الحركة، وعوامل الأمن والسلامة، وحزمة أخرى تنوعت بين وسائل الرفاهية والتحكم.









وتأتي فيات تيبو بنوعين من نواقل الحركة الأول "مانيوال" مكون من 6 سرعات، ويستمد قوته من سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي، قادر على إنتاج قوة 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، قادر على التسارع من نقطة الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر/100 كم.









بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة "أوتوماتيكي" سداسي السرعات، وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة من الانطلاق نحو سرعة 100 كم، في غضون 11.2 ثانية، وذلك عند خوضها مسافة تقدر بـ 100 كم.









كما تضم السيارة عدة تجهيزات خاصة بوسائل الأمن والسلامة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزيع الإلكتروني EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية متابعة مستوى ضغط الإطارات، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام الحماية AIR BAGS.









بالإضافة إلى كماليات أخرى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، ومقود حركة متعدد المهام، وجنوط رياضية 15 و17 بوصة.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو موديل 2021:

الفئة الأولى مانيوال موديل PACK1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 198.900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل PACK2 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 213.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PACK1 2021محرك 1600 سي سي بسعر 259.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 POP هاتشباك محرك 1600 سي سي بسعر 279.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 301.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 هاتشباك محرك 1600 سي سي بسعر 319.900 جنيه.