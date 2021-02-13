ليس السيرك الصيني.. القومي للمسرح يكشف عن سبق سيغير التاريخ

قال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح، إن الوزارة تعمل على جمع مقتنيات الفنانين من كل المجالات الفنية المختلفة، وبصفة أن المسرح أبو الفنون وأن التمثيل أساسه المسرح، فتم جمع مقتنيات معظم الفنانين من المسرح بداية، وبعد ذلك إلى كل الممثلين في جميع الفنون ومنها الرموز الموسيقية والفنون الشعبية والسيرك القومي.









وأضاف ياسر صادق، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه جار إعداد كتاب حاليا لتوثيق تاريخ السيرك، وذلك بهدف تغيير الويكيبيديا لأنهم قالوا إن الصين هي أول من أقام سيرك في العالم، ولكن بالأبحاث والدراسات أثبتنا أن السيرك المصري أقدم سيرك على مستوى العالم، والألعاب المقدمة حاليا في السيرك محفورة على جدران المعابد في بني حسن بالمنيا وفي سقارة، معقبا: "نفس الألعاب والكيفية".









وأوضح أن هذا سيكون سبقا كبيرا جدا، عندما نعلن أن السيرك المصري هو أقدم سيرك في العالم، مشيرا إلى أن من يشرف على تغيير تلك الويكيبديا هي لجنة متخصصة، وتم البدء للعمل فيها من سنتين ماضيتين "قطعنا شوطا كبيرا فيها"، والدكتور عبد الله مراد، أحد مديري السيرك، وبعض اللجان والمكاتب الفنية في السيرك القومي وبالتواصل مع وزارة الآثار أيضا وهيئات مختلفة ليكون إثباتا تاريخيا وعلميا.



