تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

استقرت إدارة الأهلي على صرف 300 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي وشهر مكافأة للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ومعاونيه كما ينص تعاقده مع القلعة الحمراء بواقع 125 ألف دولار.





وطالب "الخطيب"، الإدارة المالية، بسرعة تجهيز مكافأة لاعبي الفريق الأحمر لصرفها قبل مواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





واستقرت إدارة الأهلي علي تنظيم حفل كبير لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بعد الإنجازات التي حققها طوال الفترة الماضية خاصة مع الجمع بثلاثية دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري بجانب برونزية مونديال العالم للأندية.





وقرر "الخطيب"، بعد التشاور مع أعضاء مجلسه، أن يكون الحفل بعد شهر رمضان المعظم حتي تنحسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وسادت حالة من السعادة الشديدة داخل البعثة الحمراء طوال ساعات الليلة التي قضتها في الدوحة بعد الفوز بالميدالية البرونزية واحتفل اللاعبون والجهاز الفني مع الخطيب.





تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي على أن يعودوا من جديد للمشاركة في مونديال العالم للأندية لتحقيق حلم آخر وهو تخطي إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية.





وقال "بيبو"، في حفل صغير عُقد بفندق إقامة الفريق في الدوحة ليلة العودة للقاهرة، للاعبين، إن عليهم أن يدركوا حجم السعادة التي حققوها لجماهيرهم ولا يحزنوا للخسارة من بايرن ميونيخ في نصف نهائي البطولة ويجب أن يسعوا بأقصي جهد لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة.





وأضاف "لديكم مباراة مهمة مع المريخ السوداني يجب أن تستعدوا لها بكل قوة وانهاء الإحتفالات بهدف التركيز حتي تكون نقطة البداية للقب القاري العاشر".





ووجه محمود الخطيب، التهنئة للاعبين وجهازهم الفني وجماهير وأعضاء النادي ومجلس الإدارة، وكل منظومة الأهلي بمناسبة الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وقال الخطيب إن هذا الأمر أسعد ملايين المصريين ومعهم جماهير الأهلي الوفية الموجودة في الدوحة، التي ساندت الفريق منذ لحظة الوصول وحتى تتويجه بالمركز الثالث.





وأضاف "كالعادة تضرب الجماهير الأهلاوية المثل والقدوة في الإخلاص والمساندة لناديها في كل مكان، وهذا ليس بجديد على هذه الجماهير المخلصة، التي ستظل دائمًا القاسم المشترك في كل بطولات الأهلي وانتصاراته".





وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي وتحملهم المسئولية منذ بداية البطولة، وظهور أفراد البعثة بالشكل الذي يليق بمصر العزيزة والنادي الأهلي، مشيرًا إلى تقديره الكامل لدور كل مؤسسات الدولة وقياداتها في مساندة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الدولية.



