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استشاري تنمية بشرية: السوشيال ميديا أدت إلى ظهور الـ أنا بشكل عنيف.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 ص
رأفت يوسف
رأفت يوسف
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ياسمين القصاص
قال الدكتور رأفت يوسف ، استشاري التنمية البشرية ، إن الجميع ينظر إلى الحب على أنه شئ وقتي، معقبا " انه يكون من الصعب لدى الشخص أن يحب شحص ثم يتزوج من شخص أخر"، منوها إلى أن السوشيال ميديا قد تكون أداة تتبع التكنولوجيا حتى يتم التواصل بشكل جيد، ولكنها أدت إلى ظهور الإيجو "الـ أنا "بشكل عنيف .

وتابع استشاري التنمية البشرية ، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى" ، أن السوشيال ميديا مليئة يهذه النوعية من الوعي ونشر الشخص مغامراته بمفرده، فى النهاية تم تحويل السوشيال ميديا إلى أداة فردية، وذلك يكون عكس طبيعتها على أن يجب ظهورها فى كيفية التواصل مع الأشخاص.     

وأضاف أن الجميع أخذ السوشيال ميديا بشكل سلبي، حيث أنهم جعلوا التواصل بين الناس بشكل افتراضى من أى خلالها فقط، حيث أنها ساعدت على اختفاء التواصل الفعلي والجسماني، الذى يساعد على ظهور جميع الهرمونات التى تتعلق بظهور الحب.

وأكد رأفت يوسف، أن مصطلح "الحب الأعمى" خطأ فيكون المصطلح الحقيقي هو "الحب الأعمي عاد الزواج إليه البصر"، مفسرا أن جملة الحب الأعمى تعني أن المعاملة مع شخص لديه العديد من العيوب ولكنه يمتلك ميزة أخري واحدة ولكن تقل تلك الميزة بعد الزواج، ومن هنا يكتشف الزوج والزوجة عيوب الاخر.         

وأشار "يوسف"، إلى أنه تطوير الذات من أفضل الطرق ، والتي من خلالها يتمكن الشخص من الرد على أعدائه ومنافسيه  من الضروري أن يكتشف الإنسان شغفه ، من بعد تخرجه من خلال العمل في أكثر من مجال لفترات قصيرة ، وحتى يجد نفسه في أحدهم.

وأشار إلى أن "الشيفت كرير " يتوقف على أن يكون المجال الأخر يتمتع ببعض الميزات ، منها أن يتوافق مع الشغف والإمكانيات ، ويحقق مقابل مادي أفضل.
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