شاب يطلق النيران على شقيقه لتناوله عقاقير مخدرة بشوارع طنطا

شهد شارع حسان بن ثابت بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة إطلاق شاب في بداية العقد الرابع من عمره النيران من سلاحه على شقيقه لاعتراضه على سلوكه وتناوله عقاقير المواد المخدرة مما تسبب في إصابته بأحد أطرافه وانتقلت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.













وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من قسم ثان طنطا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول شاب مصاب بطلق ناري في الرقبة تم وضعه تحت الملاحظة وعلاجه صحيا.









كما انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة "محمد. ع"، مقيم بشارع حسان بن ثابت بدائرة قسم ثان طنطا.





وأفادت التحريات الأمنية بأن المتهم فى الواقعة شقيق المجنى عليه، وأطلق النار على شقيقه إثر مشاجرة معه لتعاطى المجني عليه للمخدرات بعد طلبه أموالا من أسرته كرها عنهم.



