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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران بكدمات وكسور فى حادثى سير مختلفين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بدائرة أبوحماد، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين.


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والحادث الثاني أسفر عن إصابة "عصام ع"، 48 سنة، مقيم كفر محمد شاويش، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عبد المنعم م"، 25 سنة، مقيم الزنكلون باشتباه كسر بالفقرات، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الزقازيق- الزنكلون، وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

 

وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى ونقل المصابين، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.


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