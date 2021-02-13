الإحصاء: 32.3 % انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية خلال عام 2020

أكد تقرير للجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء بلغت إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.
وكانت اهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار حيث بلغت 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019 يليه بنزين 95 حيث بلغت 609 مليون دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019 يليه غاز البوتوجاز حيث بلغت 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019
و كانت اهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها الجزائر حيث انخفضت واردات غاز البوتوجاز والسولار وبنزين 95 حيث بلغت 161 مليون دولار مقابل 478 مليون دولار عام 2019 تليها المملكة العربية السعودية حيث انخفضت واردات الزيت الخام والبوتوجاز والسولار وبنزين 95 حيث بلغت 2274 مليون دولار مقابل 3415 مليون دولار عام 2019 تليها الكويت حيث انخفضت واردات الزيت الخام والسولار حيث بلغت 1961 مليون دولار مقابل 2102 مليون دولار عام 2019 تليها اليونان حيث انخفضت واردات غاز السولار بلغت 109 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار عام 2019 تليها تركيا حيث انخفضت واردات بنزين 95 بلغت 64 مليون دولار مقابل 469 مليون دولار عام 2020