الإحصاء: 32.3 % انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية خلال عام 2020

أكد تقرير للجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء بلغت إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.





و كانت اهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار حيث بلغت 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019 يليه بنزين 95 حيث بلغت 609 مليون دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019 يليه غاز البوتوجاز حيث بلغت 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019







