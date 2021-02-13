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اقتصاد

الإحصاء: 32.3 % انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية خلال عام 2020

السبت 13/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أكد تقرير للجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء بلغت إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات  البترولية  6383  مليون دولار  خلال  الفترة  من يناير الي ديسمبر 2020 مقابل  9429 ملـيون دولار  خلال نفس الفترة عام 2019  بنسبة  انخفاض قدرها 32.3%.

وكانت  اهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها  السولار  حيث بلغت 858 مليون دولار  مقابل 3815 مليون دولار  عام 2019  يليه بنزين 95  حيث بلغت 609 مليون دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019  يليه غاز  البوتوجاز  حيث  بلغت 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019


و كانت  اهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها الجزائر حيث انخفضت واردات  غاز البوتوجاز والسولار  وبنزين 95 حيث بلغت 161 مليون دولار مقابل 478 مليون دولار عام 2019 تليها المملكة العربية السعودية حيث انخفضت واردات الزيت الخام والبوتوجاز  والسولار وبنزين 95 حيث بلغت 2274 مليون دولار مقابل 3415 مليون دولار عام 2019  تليها الكويت  حيث  انخفضت واردات الزيت الخام والسولار حيث  بلغت 1961 مليون دولار مقابل 2102 مليون دولار عام 2019  تليها اليونان  حيث  انخفضت واردات غاز السولار بلغت  109 مليون دولار   مقابل 546 مليون دولار عام 2019 تليها  تركيا حيث  انخفضت واردات بنزين 95  بلغت 64 مليون دولار مقابل 469 مليون دولار عام 2020
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