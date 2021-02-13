برلماني: استقبال مرسى علم 14 رحلة سياحية بشرى خير

اعتبر النائب حسام الدين عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر ان استقبال مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الاحمر لـ 14 رحلة طيران سياحية دولية بداية من اليوم السبت وخلال الأسبوع المقبل والتى من المقرر أن تصل رحلاتها من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا بشرة خير لعودة سياح العالم الى مصر بصفة عامة والمحافظات والمناطق السياحية والاثرية بصفة خاصة وفى مقدمتها محافظة البحر الاحمر.





ووجه " عوض الله " التحية والتقدير للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لحرصهم الكبير ونجاحهم فى تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل المناطق السياحية والاثرية او داخل المطارات المصرية وجميع الأماكن الاخرى التى يتردد عليها سياح العالم.





وأكد النائب حسام الدين عوض الله صالح ان جميع سياح العالم الذين قاموا بزيارة محافظة البحر الاحمر أشادوا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبالجهود الكبيرة التى يقوم بها اللواء عمرو حنفى لجعل محافظة البحر الاحمر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الجاذبة لسياح العالم معربًا عن ثقته التامة فى قدرة مصر خلال الفترة القادمة على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





وكانت مصادر من مطار مرسى علم الدولى قد أكدت أن المطار يستعد لاستقبال 5 رحلات قادمة من التشيك، و4 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، و4 رحلات داخلية قادمة من القاهرة وأضافت المصادر أن هناك توقعات بارتفاع معدل رحلات الطيران القادمة من أوروبا بشكل عام خلال مارس المقبل، مؤكدة أن الطيران الألمانى سوف يصل قريبا إلى مرسى علم بعد وصوله إلى مطار الغردقة الدولى خلال الأسبوع الماضي كما كشف مصدر سياحى، أن مطار الغردقة الدولى، يستقبل بداية من منتصف مارس المقبل 38 رحلة طيران شهرية من دولة كازاخستان، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا من خلال رحلات مباشرة وغير مباشرة .





وأضاف المصدر أن هناك توقعات بزيادة عدد الرحلات الألمانية الوافدة للغردقة ومرسي علم، بداية من مارس المقبل ومن المقرر أن تنقل تلك الرحلات القادمة من كازاخستان قرابة 5 آلاف سائح شهريا وتوقع خبراء السياحة انه بداية من الشهر المقبل سوف ترتفع زيادة معدلات رحلات الطيران من الدول المختلفة، خاصة من عدد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا وإيطاليا واكرانيا والتشيك