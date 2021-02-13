ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: استقبال مرسى علم 14 رحلة سياحية بشرى خير

السبت 13/فبراير/2021 - 12:40 م
النائب حسام الدين
النائب حسام الدين عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة
Advertisements
فريدة محمد
اعتبر النائب حسام الدين عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر ان استقبال مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الاحمر لـ 14 رحلة طيران سياحية دولية بداية من اليوم السبت وخلال الأسبوع المقبل والتى من المقرر أن تصل رحلاتها من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا بشرة خير لعودة سياح العالم الى مصر بصفة عامة والمحافظات والمناطق السياحية والاثرية بصفة خاصة وفى مقدمتها محافظة البحر الاحمر.

 ووجه " عوض الله " التحية والتقدير للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لحرصهم الكبير ونجاحهم فى تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل المناطق السياحية والاثرية او داخل المطارات المصرية وجميع الأماكن الاخرى التى يتردد عليها سياح العالم.

 وأكد النائب حسام الدين عوض الله صالح ان جميع سياح العالم الذين قاموا بزيارة محافظة البحر الاحمر أشادوا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبالجهود الكبيرة التى يقوم بها اللواء عمرو حنفى لجعل محافظة البحر الاحمر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الجاذبة لسياح العالم معربًا عن ثقته التامة فى قدرة مصر خلال الفترة القادمة على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

 وكانت مصادر من مطار مرسى علم الدولى قد أكدت أن المطار يستعد لاستقبال 5 رحلات قادمة من التشيك، و4 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، و4 رحلات داخلية قادمة من القاهرة وأضافت المصادر أن هناك توقعات بارتفاع معدل رحلات الطيران القادمة من أوروبا بشكل عام خلال مارس المقبل، مؤكدة أن الطيران الألمانى سوف يصل قريبا إلى مرسى علم بعد وصوله إلى مطار الغردقة الدولى خلال الأسبوع الماضي كما كشف مصدر سياحى، أن مطار الغردقة الدولى، يستقبل بداية من منتصف مارس المقبل 38 رحلة طيران شهرية من دولة كازاخستان، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا من خلال رحلات مباشرة وغير مباشرة .

وأضاف المصدر  أن هناك توقعات بزيادة عدد الرحلات الألمانية الوافدة للغردقة ومرسي علم، بداية من مارس المقبل ومن المقرر أن تنقل تلك الرحلات القادمة من كازاخستان قرابة 5 آلاف سائح شهريا وتوقع خبراء السياحة انه بداية من الشهر المقبل سوف ترتفع زيادة معدلات رحلات الطيران من الدول المختلفة، خاصة من عدد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا وإيطاليا واكرانيا والتشيك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فنادق الغردقة استعدت لرأس السنة.. معدلات رحلات الطيران الوافد لمطار مرسى علم تتضاعف لـ12 رحلة أسبوعيا

بعد 9 أشهر توقف بسبب كورونا.. وصول أول رحلة سياحية من المانيا غدا

اليوم.. وصول اول رحلة من ألمانيا لمطار الغردقة بعد توقف أكثر من 9 أشهر بسبب كورونا

البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس والعام الجديد.. إجراءات مشددة ضد الفيروس خلال الاحتفالات.. ولقاح كورونا يعطي قبلة الحياة للسياحة

مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 10 رحلات سياحية خلال الأسبوع الجاري

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران خلال الأسبوع الجارى

ترشيحاتنا

اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زوجة أحمد الفيشاوي: كنت من معجباته قبل الارتباط

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

الجمهور يطارد نادية الجندي.. تفاصيل

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط