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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد أبو هشيمة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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منار نور
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

وظهر أبو هشيمة في الصورة ببدلة سوداء، وعلق قائلا: "يوم سعيد على الجميع".


كان النائب أحمد أبو هشيمة أعلن تبرعه بمبلغ مليونى جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد في خطوة تسبق منحه للمواطنين، وهو الأمر الذي سيتولاه صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وقال «أبو هشيمة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنه بمجرد علمه ببداية عمل صندوق تحيا مصر على توفير اللقاح قرر التبرع بـ 2 مليون جنيه، موضحا أنه حال احتياج الصندوق لتبرعات أخرى لن يتوانى لحظة عن التبرع مرة اخرى ، موجها الشكر لصندوق تحيا مصر على ما يقومه من جهد لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية انتشار الجائحة حتى هذه اللحظة، وغيرها من برامج الخدمة المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. 


وأكد أنه على الرغم من صعوبة الظروف التي واجهها العالم بسبب انتشار الجائحة، إلا أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات التي حمت المصريين وحفظت حياتهم، وهو الأمر الذي حظي بإشادة واحترام المجتمع الدولي.


من جانبه، وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على تفاعله الدائم مع مبادرات التنمية المجتمعية وتبرعه بشكل متواصل لصندوق تحيا مصر، ليرد عليه أبو هشيمة أن هذا واجب عليه تجاه بلده لا يستحق عليه الشكر.


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