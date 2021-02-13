ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الفالنتين| أهم مواسم الورد في العالم.. تعرف على مراحل زراعته.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله- صلاح مهدي
مع اقتراب أشهر مواسم شراء الورد "الفالنتين"، يتجه الكثير من مزارعين الزهور لحصاد وتجهيز وتصدير أجمل باقات الورود بألوانه الزاهية الجميلة، ولكن الأحمر ينفرد بشيء من الخصوص لهذه المناسبة، لما له من جاذبية كبيرة ومدلول عميق على الحب. 

وفي البداية ذكر عصام عبد العال أحد أكبر مزارعي الزهور بمصر تحديدًا بمنطقة القناطر الخيرية، أن أشهر مواسم إقبال الجمهور على الورد هي مناسبات العام التي تشهد مراسم التعبير عن الحب، مثل: رأس السنة وعيد الحب وعيد الأم، وأوضح أن الإقبال هذا العام أقل من الأعوام السابقة بنسبة تصل إلى 50٪، وعن الورد الأحمر الذي يتصدر المرحلة أضاف أنه يستورد بعض الأنواع من كينيا واثيوبيا ليغطي احتياجات السوق المصري.

وتابع أحمد عبد الحليم صاحب مزرعة إنتاج وتصدير الزهور، أن مراحل زراعة الورد تبدأ بوضع الشتلات سواء المستوردة أو المحلية في التربة، مع مراعاة تعرضها للاضاءة المناسبة لمدة 25 يوم، وبعد وصولها لنضج معين يتم تغطيتها بإحكام لاستكمال النمو، ثم تبدأ بعد ذلك في التفتح واكتساب اللون والرونق الجميل، وتسلك بعد ذلك مسار القطف ثم التغليف والتوزيع أو التصدير للخارج.

وأضاف أنه ينتج أكثر من 20 نوع من الزهور، ويصدر إلى العديد من الدول منها: السعودية والكويت والإمارات وكردستان، وأوضح أن جائحة كورونا اثرت نوعًا ما بالسلب على التصدير و حركة البيع والشراء المحلي، ومعظم أنواع الورود المستوردة يأتي شتلاتها من هولندا مصدر العالم أجمع في زراعة الأنواع المختلفة من الورد.

واختتم حديثه عن المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي تجهيز الزرع للتسويق، والتي يتم فيها وضع الزهور في الماء فترة مناسبة لتزيد من حيوية الورد وتؤخر من دبلانه، وعن آخر المراحل هي مرحلة التجهيز للبيع أو التصدير بتغليف الزهور ووضعها في باقات مناسبة للحفاظ عليها من العوامل الخارجية سواء أتربة أو أشعة الشمس، وأوضح أن من أهم الأنواع التي تشهد إقبالا كبيرا هو "القرنفل الامريكاني الأحمر" والذي يتم انتاجه بالشتلات الهولندية في مصر.

واستكمل سامي عوض الله مزارع زهور بالقناطر، أنه يبدأ في تحضيرات موسم الفالنتين بداية من شهر أكتوبر كل عام، ليتيح لكل زهرة المدة الكافية للنمو والنضج، فبعض الزهور تزرع في بيئة مكشوفة تتطلب وقت أطول من زراعة الصوب التي تتوفر لها التدفئة المناسبة، وتابع أن موسم الفالنتين من أهم المواسم في الإقبال على شراء الورد يليه عيد الأم.
Advertisements
Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط